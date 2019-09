Aziende ospedaliere e dispositivi medici: come renderli fruibili in ogni parte del mondo?

informazione pubblicitaria

I dispositivi medici e i macchinari utilizzati negli ospedali, sono apparecchiature altamente tecnologiche . Affinché si possano utilizzare nelle strutture sanitarie di tutto il mondo, occorrono manuali operativi e software tradotti in più lingue, in modo che anche operatori sanitari che parlano diverse lingue possano seguire le procedure corrette.Le traduzioni dei dispositivi medici richiedono un alto livello di specializzazione da parte di traduttori esperti nel settore tecnico-sanitario e solo un’agenzia di traduzioni specializzata è in grado di rispettare gli elevati standard richiesti in questo settore.La tecnologia sempre più evoluta dei dispositivi medici permette di accedere a un numero sempre maggiore di funzionalità. Gli operatori sanitari che adoperano queste macchine complesse hanno bisogno di conoscere bene le procedure e le modalità di utilizzo, così da offrire un servizio efficiente ai pazienti.I manuali d’uso e le avvertenze ricoprono quindi un ruolo determinante per istruire gli utilizzatori dei dispositivi medici. Questi macchinari possono essere usati in tutto il mondo solo se software e manuali operativi sono tradotti in più lingue, in modo da rendere questa tecnologia accessibile in vari Paesi.I termini tecnici usati nella traduzione devono essere precisi, mentre le procedure vanno spiegate in modo chiaro e puntuale, senza lasciare spazio a dubbi o incertezze. Questo risultato si ottiene solo se le traduzioni rispettano eccellenti standard di qualità.Le agenzie di traduzione specializzate nel settore medico-sanitario hanno quindi una grande responsabilità. È per questo che aziende produttrici e ospedali si rivolgono solo ad agenzie di traduzioni come Global Voices , che possono vantare un’esperienza pluriennale nel settore delle traduzioni dei dispositivi medici.Le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali effettuano dei controlli serrati prima di approvare le apparecchiature mediche. I testi tradotti in più lingue devono quindi assicurare una precisione tale da escludere eventuali errori nel funzionamento di questi dispositivi, che spesso sono costosi e molto sofisticati.Global Voices dispone di un team di esperti che negli anni ha già collaborato con importanti aziende che operano nel settore, con l’obiettivo di offrire sul mercato internazionale dispositivi medici all’avanguardia. Oggi questi macchinari sono fruibili in tutto il mondo e l’alta qualità delle traduzioni ha permesso di superare tutte le barriere linguistiche.