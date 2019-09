Scaramelli (Pd): ''Proseguono nei tempi previsti i lavori del Pronto soccorso di Nottola. Svolta green per Campostaggia''

“I lavori per l'adeguamento del Pronto Soccorso di Nottola, finanziati tre anni fa, stanno proseguendo correttamente e fra poche settimane terminerà il primo step dei lavori. Come da crono programma è in realizzazione una stanza di osservazione breve a cui si aggiungeranno 5 postazioni ad alta intensità che saranno ammodernate e riorganizzate con maggiore fruibilità per chi vorrà accompagnare i pazienti”. A dirlo Stefano Scaramelli (Pd) che in settimana è stato in visita istituzionale a Nottola in veste di presidente di Commissione Sanità della Regione. L'intervento sfiora i due milioni e mezzo di euro.



“Il ringraziamento maggiore va a tutti i professionisti - prosegue Scaramelli - che stanno continuando a lavorare per non creare disagi e ai cittadini che stanno comprendendo l'importanza di questi lavori che la Regione Toscana sta portando avanti nei tempi e nelle modalità previsti. Entro fine anno partirà la seconda fase dei lavori che darà vita all'ingrandimento complessivo del Pronto Soccorso grazie ad un accrescimento esterno della struttura con relativo accesso pediatrico e sala d'aspetto moderna, confortevole e allargata. In questi anni Nottola sta vivendo un processo di trasformazione teso a far assumere all’ospedale un ruolo di riferimento per un bacino molto ampio che comprende tutti i territori limitrofi”.



Nuovi lavori, già finanziati, in partenza anche per la Val d’Elsa dove Scaramelli parla di “svolta green all'Ospedale di Campostaggia” dato che tra poche settimane partiranno i lavori per l’impianto di cogenerazione. L’investimento permetterà di aumentare del 25% l’efficienza energetica della struttura con il taglio di 1.060 tonnellate l’anno di emissioni di anidride carbonica nell’aria e di ridurre ogni anno costi di gestione per 250.000 euro. Il progetto di poco inferiore al milione di euro è cofinanziato con fondi europei. “I risparmi prodotti su base annua - prosegue Scaramelli - saranno destinati a finanziare nuovi servizi e a fare nuovi investimenti in tecnologie sanitarie. In questi anni le innovazioni prodotte a Campostaggia hanno riguardato tanti settori”.