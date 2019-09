''Salute del suolo, delle piante e dell'uomo: il ruolo del microbiota'' all'Accademia dei Fisiocritici

E' l'argomento del terzo appuntamento 2019 del ciclo "Medicina oggi" in programma venerdì 20 settembre

Si parlerà ancora di microbiota all'Accademia dei Fisiocritici venerdì 20 settembre alle ore 16.30 nel terzo appuntamento dell'anno per il ciclo di conferenze "Medicina oggi" intitolato "Salute del suolo, delle piante e dell'uomo: il ruolo del microbiota". Di questo parleranno, dopo un'introduzione di Mauro Cresti, il microbiologo dell'Università di Pisa Marco Nuti, il gastroenterologo dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR Ferruccio Bonino, che è anche il coordinatore del pomeriggio, e Francesco Orzi, neurologo dell'Università La sapienza di Roma.Un argomento di grande attualità, quello del microbiota, che prosegue e amplia l'incontro dello scorso anno sulla flora batterica intestinale in relazione alle funzioni cerebrali. Dato il grande interesse su questa nuova frontiera della medicina l’Accademia dei Fisiocritici allarga ora il tema per esplorare la funzione del microbiota in natura: è infatti essenziale il ruolo che il microbiota delle piante e del suolo ha sulla salute degli esseri viventi. L'obiettivo è quindi anche quello di accrescere la sensibilità verso i danni prodotti al sistema da agricoltura intensiva e incendi.Non esistono solo microrganismi (batteri, virus, funghi) nell’intestino o nella cute degli animali e nell’uomo, ma anche nel suolo e nelle piante.La loro presenza in quel mondo costituito dalle radici e dal terreno che le circonda, è un “laboratorio” molto complesso nel quale i microrganismi in esso presenti trasformano gli elementi organici rilasciati dalle piante in aggregati essenziali che creano un terreno vitale e fertile: è questa perfetta simbiosi tra piante e terreno che ha permesso al mondo animale di alimentarsi ed acquisire prodotti fondamentali per la propria sopravvivenza. Programma completo all'indirizzo: https://www.fisiocritici.it/it/eventi/icalrepeat.detail/2019/09/20/3158/-/medicina-oggi-il-ruolo-del-microbiota