Siena, il professor Franco Roviello eletto presidente della SICO - Società Italiana di Chirurgia Oncologica

Prestigioso riconoscimento per il professor Franco Roviello, direttore UOC Chirurgia Oncologica dell’AOU Senese. E’ stato infatti nominato prossimo presidente della SICO - Società italiana di Chirurgia Oncologica, durante il congresso nazionale che si è recentemente svolto a Cagliari.



La SICO, con oltre 500 iscritti, riunisce i professionisti che si occupano di oncologia chirurgica con una organizzazione che tiene conto della produzione scientifica, della visibilità nazionale e internazionale con capacità di organizzare studi multicentrici.



“E’ una grande soddisfazione personale e professionale – commenta il professor Roviello – Negli ultimi 10 anni sono stato coinvolto nella gestione e riorganizzazione della società prima come consigliere e poi come segretario generale. La SICO è coinvolta direttamente nella stesura delle linee guida oncologiche insieme con l’AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, l’AIRO – Associazione Italiana Radioterapisti Italiani, la FAVO-Federazione Associazioni di Volontariato in Oncologia, nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le reti oncologiche e nel piano nazionale esiti in relazione all’attività chirurgica sui pazienti oncologici. Negli ultimi anni si è inoltre affiliata alla ESSO - Società Europea di Chirurgia Oncologica, con diversi italiani coinvolti nel board. Continuerò quindi a impegnarmi e a dare il massimo, con il fondamentale contributo scientifico dell’attività che svolgiamo a Siena”.