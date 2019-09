A Siena tornano ''Le noci del cuore'' - VIDEO

Sabato 28 settembre in piazza G. Matteotti a Siena, dalle ore 10 alle 18 si terrà la "Giornata mondiale del Cuore" evento di prevenzione e raccolta fondi organizzato da Siena Cuore assieme a CO.NA Cuore (Coordinamento Associazioni Nazionali del Cuore), Fondazione italiana per il cuore, Cardiologia Clinico-Chirurgica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Pubblica Assistenza di Taverne d'Arbia e Aessemedical, che fornirà gli strumenti diagnostici.I volontari di Siena Cuore, assieme al personale medico ed infermieristico della Cardiologia Ospedaliera, eseguiranno gratuitamente elettrocardiogrammi di screening per tutti i cittadini. Verranno fatte dimostrazioni di tecniche di rianimazione ed uso del defibrillatore semiautomatico. Saranno coinvolte alcune Scuole di Siena per tutti coloro che non hanno mai fatto controlli cardiaci.“La nostra associazione - dichiara Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore - dopo aver aderito al Cona Cuore, si impegna a carattere nazionale per diffondere la cultura della prevenzione dell'arresto cardiaco e delle malattie cardiovascolari. Per il secondo anno consecutivo verranno effettuati elettrocardiogrammi gratuiti a chi verrà a trovarci. Vogliamo ringraziare la Cardiologia Ospedaliera che mette a disposizione i suoi professionisti, i volontari dell'Associazione Siena Cuore e della Pubblica Assistenza di Taverne d'Arbia che saranno a disposizione per insegnare le manovre BLSd, Aessemedical per la fornitura della strumentazione tecnica. Ci auguriamo che questa giornata sia utile soprattutto a tutti quei cittadini che non hanno mai fatto un controllo elettrocardiografico”.“La prevenzione delle malattie cardiovascolari va iniziata precocemente, già nell’infanzia – spiega Serafina Valente, direttore Cardiologia Clinico-Chirurgica e Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Aou Senese – ma nei casi in cui l’infarto miocardico è già in atto è allora importantissimo riconoscere precocemente i sintomi e rivolgersi subito al 118, per prevenire le complicanze tra cui l’arresto cardiaco, e per eseguire rapidamente l’apertura dell’arteria occlusa. I nostri professionisti sono sempre ben lieti di partecipare ad iniziative come questa perché grazie all'informazione e alla solidarietà riusciamo a portare a casa risultati importanti, in termini di salute per i nostri cittadini”.In questa occasione saranno vendute ‘Le noci del Cuore’ il cui ricavato sarà messo a disposizione per la ricerca sulla prevenzione e sulle malattie cardiovascolari.