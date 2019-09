''Barattolo d’Emergenza. Metti al sicuro la tua salute'': un progetto di rete per persone anziane e disabili

Come si possono diminuire i temi di attesa di intervento e diagnosi di un’emergenza medica e conseguentemente salvare vite umane soprattutto di anziani o di persone che vivono situazioni di fragilità sanitaria e sociale? “Barattolo d’Emergenza. Metti al sicuro la tua salute” è la risposta fornita dal Lions Club di Siena grazie a un progetto sperimentale nato da un’idea semplice, economica e molto efficace.Il progetto richiede l’utilizzo di un barattolo contenente alcuni adesivi da applicare sulla porta di casa e sul frigorifero e soprattutto, una scheda informativa sulla persona beneficiaria. La scheda informativa viene compilata dalla persona interessata o da un familiare, con l'eventuale supporto del medico di famiglia e descrive lo stato di salute del paziente, i farmaci che egli assume, le eventuali allergie, le malattie pregresse, i familiari da contattare e ogni altra notizia (età, medico curante, altri soggetti coinvolti nell’assistenza di base socio-sanitaria) utili ai primi soccorritori e al personale medico che dovrà assistere il soggetto. In maniera rapida, i soccorritori potranno accedere così ai dati essenziali per la salute del paziente, specie in caso di persone sole e non in grado di riferire su sè stesse.Il progetto, promosso dal Lions con il patrocinio del Comune di Siena, è supportato dall’Ausl Toscana sud est, attraverso la Società della Salute Senese e in collaborazione con i medici di medicina generale, le associazioni di volontariato e i centri anziani attivi sul territorio. Il progetto ha, quindi, l’obiettivo di semplificare e velocizzare la presa in carico in situazioni di emergenza, rendendo disponibili per i soccorritori informazioni importanti relative a persone anziane e a soggetti che vivono in situazioni di fragilità sanitaria e sociale (disabilità, assenza di rete di supporto, solitudine).Il progetto sarà avviato in via sperimentale nel territorio del Comune di Siena a partire da domani primo ottobre 2019: in base ai riscontri ottenuti, sarà valutata la progressiva estensione in tutti i Comuni della Zona Distretto Senese.“E’ forte l’impegno della Asl sul fronte dell’informatizzazione dei dati sanitari attraverso il sempre più esteso utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, grazie al quale auspichiamo nel prossimo futuro, la realizzazione di un “barattolo digitale” prontamente disponibile per tutti i cittadini - ha commentato il direttore generale dell’Ausl Toscana sud est Antonio D’Urso -. Ci auguriamo, come già avvenuto in altre realtà a livello nazionale, che questo progetto possa avere un impatto positivo sulla tempestività e qualità dell’assistenza a vantaggio di tante persone sole, anziane o disabili, le cui condizioni di fragilità costituiscono di per sé una potenziale complicazione in situazioni particolarmente delicate e difficili come quelle ascrivibili all’emergenza sanitaria”.Gli interessati al progetto (per sè stessi o per qualcuno che si conosce) possono concordare le modalità di consegna del materiale (barattolo, scheda informativa, adesivo per la porta) ai riferimenti sotto riportati:- Segretariato Sociale - via Pian d’Ovile n. 9 Sienalunedì e mercoledì ore 9-13 martedì e giovedì ore 14,30 -17,30e-mail: segretariatosociale@comune.siena.it- Lions Club Siena – c/o Hotel NH (hotel Excelsior) via La Lizza, 1 SienaReferente: Franco Stanghellini - cell. 335 8283749e-mail: segreteria.lions.siena@gmail.com- Misericordia di Siena – via del Porrione n. 49 SienaReferente: Rosanna Falerimercoledì e venerdì ore 10-12 tel. 0577/210269; cell. 330 504962e-mail:posta@misericordiadisiena.it ispezione@misericordiadisiena.it- Misericordia di Siena – Sez. S. Miniato piazza della Costituzione n.11/12 SienaReferente: Renata VitiDal lunedì al sabato ore 9 – 12, 15 – 18 tel. 0577/333777e-mail: s.miniato@misericordiadisiena.it- Pubblica Assistenza di Siena – viale Mazzini n. 95 SienaReferente: Grazia Ragazzoni tutti i giorni 9-12 e 15-18 tel. 0577/46180e-mail: barattolo@pubblicaassistenzasiena.it siena@pubblicheassistenzesenesi.it- Auser Comunale di Siena - Via Tolomei, 7 interno 4Referente: Giuliana De Angelistutti i pomeriggi ore 16- 18,30. tel 0577/736034 –cell. 345 7924634e-mail: ausersiena@alice.it- Centro Iniziative Socio-Culturali per la Terza Età - piazza della Costituzione, 2 San Miniato - SienaReferente: Lido Magliozzi - cell. 333 1086631 e-mail: ciscterzaetasiena@gmail.com- Centro Socio-Culturale Terza Età “Antonio Conti” - via S. Marco n. 90 - SienaReferente: Daniela Losi – cell. 348 9358219 e-mail: centroaconti@gmail.com- Centro Socio-Culturale “Bernardo Tolomei” via Savina Petrilli int. 2 scala 4 - SienaReferente: Romi Giuliano - cell. 331 1510631 e-mail: giulianoromi@gmail.com- Centro Socio-Culturale “La Lunga Gioventù”- via Pispini, 162Referente: Andrea Franci - cell. 339 6928688 e-mail:llgsiena@gmail.com- Comitato della Terza Età "Anni D'Argento", viale XXIV Maggio n. 40 – SienaReferente: Marco Fedi tel. 0577/222000 cell. 339 1857530 e-mail: anni.argento@libero.it