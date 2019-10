Centralino e accoglienza all’ospedale di Abbadia, l’Ausl Toscana sud est vigilerà sul contratto

La Sud Est sta seguendo con attenzione il cambio di gestore del servizio dopo una gara Estar

“Siamo a fianco dei sindacati per garantire la piena applicazione dei contratti stabiliti dalla gara di appalto Estar”. E’ la dichiarazione di Francesco Ghelardi, direttore amministrativo della Asl Toscana sud est, in riferimento alla vicenda che coinvolge gli addetti al servizio di centralino e accoglienza dell’ospedale di Abbadia.Il servizio, infatti, sta avendo un cambio di gestore in seguito alla gara regionale indetta da Estar e, adesso, sindacati e dipendenti delle cooperative si dicono preoccupati. La Sud Est tiene a sottolineare che vigilerà sugli sviluppi della vicenda e sull’applicazione del contratto affinché tutto sia fatto nel pieno rispetto di quanto previsto.