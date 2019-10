Giornata mondiale della salute mentale, consulenze e informazioni gratuite per le donne in Psichiatria delle Scotte

Grazie alla collaborazione con la Fondazione ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna

Giovedì 10 ottobre dalle 9 alle 14. Prenotazioni al numero 0577 586275

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre su tutto il territorio nazionale, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)-Open day per la salute femminile a cui aderisce anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con la UOC Psichiatria, diretta dal professor Andrea Fagiolini.Saranno offerti gratuitamente servizi informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. In particolare, i professionisti della Psichiatria, forniranno gratuitamente informazioni e screenings psichiatrici con eventuale somministrazione di scale psicometriche e distribuzione di materiale informativo sulle problematiche prevalenti in questa fascia di popolazione, quali i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia ed i disturbi alimentari.Tutte coloro che sono interessate a partecipare possono telefonare al numero 0577 586275, dalle ore 8.30 alle 13 e prenotare un appuntamento nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 14 del 10 ottobre.L’iniziativa ha il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica. Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it