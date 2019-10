CUP 2.0: in forte aumento il numero di farmacie senesi presso cui prenotare e pagare il ticket

La quasi totalità delle farmacie di Siena e provincia (sia pubbliche che private) ha attivato il servizio di prenotazione CUP 2.0 e di pagamento del ticket. Dal primo ottobre sono infatti 87 su 96. Il primo luglio avevano aderito in 20 per testare, in via sperimentale, la nuova piattaforma di prenotazione.L’elenco completo delle farmacie aderenti al progetto Cup 2.0 sarà disponibile sul sito dell’Ausl Toscana sud est (www.uslsudest.toscana.it) a partire da domani venerdì 4 ottobre.Il numero crescente delle farmacie aderenti è l’esito di una proficua e fattiva collaborazione con Federfarma e di Cispel Farmacie della provincia di Siena con le quali sia l’Ausl Toscana sud est che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese hanno condiviso in modo integrato una progettualità finalizzata a potenziare i servizi di cui i cittadini hanno maggiormente bisogno.Per il raggiungimento di questo obiettivo anche i professionisti di entrambe le Aziende e le istituzioni hanno dato - e continuano a dare - il massimo.“Si tratta di un esempio virtuoso di assistenza integrata i cui primi beneficiari sono i cittadini - ha commentato il direttore generale dell’Ausl Toscana sud est Antonio D’Urso -. Le farmacie, cui va il nostro ringraziamento per la loro disponibilità, svolgono un ruolo importante perché presenti sul territorio in modo capillare e in grado di garantire servizi di qualità grazie alla competenza dei loro professionisti”.Merita ricordare che nel territorio di Siena e provincia, servito dall’Ausl Toscana sud est e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, il sistema di prenotazione regionale CUP 2.0 è attivo dal 3 giugno scorso ampliando l’offerta di prenotazione. I cittadini possono prenotare, quindi, tramite: CUP 2.0 in tutte le aree sanitarie già attive sul nuovo sistema (Grosseto, Livorno,Lucca, Massa, Viareggio); CUP telefonico (0577-767676) per visite specialistiche, esami diagnostici e strumentali, prelievi del sangue; Farmacie per visite specialistiche, esami diagnostici e strumentali; Sportelli CUP per visite specialistiche, esami diagnostici e strumentali, prelievi del sangue; da casa tramite computer con prescrizione dematerializzata (ricetta bianca) per alcune visite specialistiche indicate sul sito www.regione.toscana/-/cup-online