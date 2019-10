''Rilancio delle Scotte: un progetto che nasce da una proposta politica del PD cittadino''

"Dalla Regione Toscana un contributo di 200 milioni di euro per le Scotte, decisivo per rilancio della nostra città: una scelta amministrativa che nasce da una proposta politica del PD cittadino." Così un intervento dell'Unione comunale del Partito Democratico di Siena."Si muovono passi decisivi per la nostra città ed il nostro territorio. La riqualificazione del nostro policlinico fu uno dei temi centrali della conferenza programmatica del PD cittadino del 2015, un contributo che venne consegnato all’opinione pubblica e alle istituzioni e che si tradusse, insieme al Documento sulla Sanità 2017, in un’intesa tra Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena, insieme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per il tema centrale della canità.Così, gli enti si impegnano tra loro per il progresso dell’ammodernamento della Cassia e della rete ferroviaria, per una programmazione di interventi per professionalità e ricerca per le Scotte, per maggior integrazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria con il distretto delle Scienze della Vita (medicina di precisione e agroalimentare) e ulteriore sostegno al Santa Maria della Scala e al Sistema museale cittadino. Tutte priorità per Siena, per renderla attrattiva e per creare nuove opportunità di lavoro e di impresa.Dopo lo stanziamento di risorse finanziarie da parte dello Stato e della Regione Toscana per il rinnovamento tecnologico delle sale operatorie e di altri reparti delle Scotte, si riteneva che per il futuro occorresse un ulteriore investimento nell'ammodernamento e nella ridefinizione di tutta la struttura del policlinico senese, che attualmente non è più funzionale ed in linea con i nuovi standard della moderna edilizia ospedaliera.Più in particolare, nel documento sulla Sanità 2017 del PD cittadino si proponeva quindi che la Regione Toscana, il Comune di Siena e l’Università di Siena avviassero propedeuticamente “una verifica finalizzata alla redazione di uno studio di fattibilità per la riorganizzazione e ristrutturazione delle Scotte, oppure relativo alla progettazione di una nuova struttura ospedaliera con sede sempre nel territorio comunale e collocata funzionalmente in un’area servita da adeguata viabilità ed altri servizi.Oggi, nel piano degli investimenti in sanità, appena deliberato dalla Regione Toscana, ci sono 200 milioni per le Scotte. Grazie all’impegno dei nostri consiglieri regionali, una proposta politica del PD senese diventa un progetto di rilancio della sanità nella nostra città e nel nostro territorio, ridando centralità a Siena nel sistema regionale."