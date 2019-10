Giornata mondiale della vista: le iniziative dell'Ausl Toscana sud est

Ricorre giovedì 10 ottobre la “Giornata mondiale della vista”. Per l’occasione l’Ausl Toscana sud est, oltre a collaborare con la sezione senese dell’UICI nella distribuzione di materiali informativi, metterà a disposizione visite gratuite nelle tre province. Per Siena, le visite potranno essere prenotate domani 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 13.00, chiamando al numero 0577 536280 oppure 0577 536018.Non è necessaria la richiesta del medico. Al momento della prenotazione, è sufficiente precisare all’operatore che si desidera prenotare la visita gratuita in occasione della “Giornata mondiale della vista”.Si ricorda che non possono accedere a questa visita i pazienti con patologia cronica attinente registrata e i soggetti che hanno fatto una visita oculistica da meno di un anno.“Ogni anno la nostra Oculistica in provincia di Siena esegue 60.000 prestazioni, 1500 interventi chirurgici, 2500 esami diagnostici - ha commentato il direttore della Rete Andrea Romani -. L'obiettivo principale per la nostra sanità è la prevenzione. In quest’ottica si collocano l'offerta di visite gratuite e la strategia aziendale: informare, prevenire, curare i cittadini”.La Giornata Mondiale della Vista è l’evento annuale di IAPB Italia ONLUS in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica, ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita.