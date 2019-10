Farmacia oncologica, formazione e confronto all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con i professionisti di tutta l’area vasta

Medici, farmacisti, infermieri e tecnici di laboratorio a confronto all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Sono queste le figure professionali al centro dell’evento formativo “La farmacia oncologica da servizio a strumento di governo: attività, organizzazione e peculiarità”, in programma giovedì 10 ottobre, dalle ore 14 alle 18, al policlinico Santa Maria alle Scotte (aule della formazione, palazzina amministrativa).



Il programma, che sarà aperto da Roberto Gusinu, direttore sanitario dell’Aou Senese, vede la presenza di numerose figure professionali, provenienti da tutto il territorio, che faranno il punto su quanto fatto all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e nell’area vasta Toscana sud-est in questo settore molto delicato, non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità dal punto di vista economico. Le conclusioni saranno affidate a Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese, e a Simona Dei, direttore sanitario Ausl Toscana sud-est. Responsabile scientifico dell’evento è il dottor Silvano Giorgi, direttore UOSA Farmacia Oncologica dell’Aou Senese.