Obesity Day, giovedì 10 ottobre informazioni gratuite sulla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità nella sede dell'Ausl del Ruffolo

La Asl Toscana Sud Est aderisce all’Obesity Day, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso.Giovedì 10 ottobre, dalle ore 9 alle 13, nei locali del dipartimento della Prevenzione in via Ruffolo n. 4, un medico dell’igiene pubblica e nutrizione e un dietista dell’unità operativa di dietetica professionale daranno informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo per la prevenzione del sovrappeso e obesità, che possono essere effettuati presso la sede del dipartimento stesso. Sarà fatto particolare riferimento al focus 2019 “peso e benessere”, fornendo indicazioni su una corretta alimentazione, materiale di consultazione e informazioni sui servizi di Dietetica e Nutrizione presenti nella provincia di Siena.L'Obesity Day è una manifestazione promossa dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e il focus di quest'anno è proprio su 'peso e benessere'. Gli stili di vita salutari sono importanti determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità.Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30% degli intervistati risulta in sovrappeso e l'8% obeso. Complessivamente quindi, quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è una preziosa occasione per promuovere corrette abitudini alimentari e uno stile di vita attivo