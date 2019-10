Al Centro Dedalo - SOS Dislessia di Siena nascono gli sportelli psicologici gratuiti

Sostegno alla genitorialità, relazione mamma-bambino tra i 0 e i 6 anni, autostima e autoefficacia sono i focus degli incontri aperti a tutti

Essere genitori. Ovvero come sopravvivere al mestiere più difficile del mondo e affrontare le sfide di tutti i giorni. E’ questo il focus del primo dei tre nuovi sportelli psicologici gratuiti che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, saranno attivi presso il Centro Dedalo - SOS Dislessia di Siena (via Massetana Romana 34).Martedì 15 e martedì 22 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 sarà possibile accedere ad uno spazio di confronto sicuro e confortevole, con la psicologa dottoressa Federica di Fiore per affrontare insieme a lei le difficoltà e i dubbi sulla relazione tra genitori e figli. Gli incontri si effettuano solo su appuntamento chiamando lo 0577236516 e scrivendo a dedalocentro@gmail.com.A novembre, invece, lo sportello psicologico gratuito sarà dedicato alla coppia mamma-bambino nello sviluppo 0-6 anni. Si tratta di uno spazio di riflessione su aspetti pratici e simbolici di questa relazione primaria. Lo sportello d’ascolto - a cura della psicologa dott.ssa Lisa Dioli e attivo martedì 5 e martedì 19 novembre sempre dalle 9.00 alle 12.00 - è un'occasione di incontro per genitori e neo genitori per riflettere insieme sui dubbi, le curiosità e le problematiche relative alle principali tappe di sviluppo del bambino, a partire dalla gravidanza e dai primi mesi di vita fino ai sei anni. A dicembre, infine, parte lo sportello psicologico gratuito dedicato all’autostima e all’autoefficacia a cura della psicologa dott.ssa Benedetta Borgianni. Lo sportello aperto giovedì 5 e giovedì 19 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 propone un ascolto attivo sull’autostima, intesa come il giudizio globale espresso su se stessi e sulle proprie capacità in termini di valore, dignità, accettabilità e amabilità e sull’autoefficacia che invece riguarda le convinzioni delle persone sulle loro capacità di produrre risultati specifici, in particolare dominare specifiche attività, situazioni o aspetti del loro funzionamento psicologico e sociale. Due elementi che sono alla base della motivazione, del benessere, delle realizzazioni umane. Insieme si cercherà di capire se sono carenti e come è possibile promuoverle e incrementarle in noi stessi e nei nostri figli, per una migliore qualità della vita.