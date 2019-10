Dal 1Â° novembre sarÃ  in pensione il professor Marcello Pastorelli, responsabile Medicina dâ€™Urgenza dellâ€™Aou Senese

Dal 1° novembre sarà in pensione il professor Marcello Pastorelli, responsabile Medicina d’Urgenza dell’Aou Senese

Dal 1° novembre saluterà il policlinico Santa Maria alle Scotte, per raggiunti limiti di età, il professor Marcello Pastorelli, responsabile della Medicina d’Urgenza. Marcello Pastorelli, medico internista ed esperto in diagnostica microvascolare e capillaroscopica, ha guidato il reparto che accoglie i pazienti in arrivo dal pronto soccorso, che hanno bisogno di un’osservazione breve intensiva, ed è sempre stato, in qualità di docente di area medica dell’Università di Siena, un punto di riferimento per tutti i giovani medici in formazione, soprattutto in ambito internistico e dell’emergenza-urgenza, dimostrando sempre grande disponibilità e attenzione verso i pazienti e i colleghi.



«Un augurio di cuore al professor Pastorelli – commenta Valtere Giovannini, direttore generale – che ha sempre dato tanto al nostro ospedale e che ha contribuito a far crescere la nostra Azienda, soprattutto in un momento di grande cambiamento nel settore dell’emergenza-urgenza, mantenendo sempre un grande impegno anche nel settore della didattica e della ricerca, che per un ospedale come il nostro sono attività profondamente integrate».