Campostaggia: domenica 3 novembre temporanea interruzione della linea gas metano per lâ€™installazione del cogeneratore

L’Ausl Toscana sud est informa che domenica 3 novembre prossima, nei locali dell’ospedale di Campostaggia, dalle ore 4 del mattino alle ore 18, sarà temporaneamente interrotta la linea gas metano e saranno spente le caldaie, in seguito ai lavori di installazione dell’impianto di cogenerazione.Dalle ore 10 non sarà attivo il sistema di riscaldamento fino a conclusione dei lavori che verranno portati a termine nella stessa giornata di domenica 3 novembre.Nelle aree del Pronto Soccorso, Ostetricia e Neonatologia sarà comunque garantita la continuità di erogazione di acqua calda attraverso impianti provvisori; nella cucina saranno preparati pasti, sempre previsti dal menù, per i quali non siano necessari bollitori e forni a vapore. L'attività di sterilizzazione, minimale nel giorno festivo, sarà garantita da una sterilizzatrice elettrica.La direzione ospedaliera ha predisposto, quindi, prontamente una serie di soluzioni organizzative al fine di contenere il più possibile eventuali e temporanei disagi, dovuti a lavori di intervento per l’ottimizzazione dell’impianto di cogenerazione. Ha predisposto, inoltre, un’apposita informativa che sarà distribuita a pazienti e loro familiari.Nella giornata di domenica 3 novembre, e anche nei giorni successivi se sarà necessario, sarà chiusa la strada di servizio su cui si affaccia il piano zero della struttura ospedaliera e resi inaccessibili i parcheggi dell’area interessata, al fine di garantire il corretto movimento dei mezzi del cantiere in stato di sicurezza.