Al via gli esami DAE per gli studenti senesi

Con l’appuntamento di sabato scorso, sono iniziati gli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore per gli studenti degli istituti superiori di Siena.Il primo istituto è stato il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” che lo scorso 11 ottobre ha ricevuto la donazione di un nuovo defibrillatore da parte dell'associazione Soroptimist Internazional Club di Siena.Dopo le lezioni teoriche e pratiche che si sono svolte nei mesi precedenti, 160 studenti delle classi quinte hanno svolto l’esame sotto l’occhio attento dei formatori BLSD laici della Misericordia di Siena, coadiuvati dai formatori delle Misericordie della provincia facenti parte del Siena Soccorso.“Il nostro impegno per informare e formare la popolazione sulle attività di primo soccorso è costante durante tutto l’anno – ci dice Edoardo Bifani coordinatore del progetto nelle scuole – la disponibilità che ci hanno offerto i dirigenti scolastici degli istituti superiori per l’effettuazione dei corsi BLSD laici agli studenti, ci dà la possibilità di raggiungere in modo capillare i giovani e formarli all’uso del defibrillatore dato che sono spesso loro le persone più presenti nel territorio, negli impianti sportivi, nelle attività di divertimento, etc. e quindi possono veramente essere coloro che possono intervenire più velocemente in caso di bisogno”.L’attività formativa delle Misericordie non ha sosta, lo scorso 14 ottobre ha avuto inizio il corso invernale di formazione per diventare soccorritori sulle ambulanze della Misericordia di Siena e già altri appuntamenti sono in calendario nell’intera provincia senese, non solo nelle scuole, ma anche per la popolazione con corsi di BLSD laico e gli appuntamenti del “Come ti salvo il bebè”, modulo informativo sulle tecniche di intervento in caso di problemi legati a pazienti in età pediatrica.