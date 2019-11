Siena, la rete nutrizione clinica dell'Ausl si arricchisce di un nuovo ambulatorio

Attivato da novembre presso Il Tamburino. Orari e come accedervi

Dal mese di novembre è attivo anche nella zona distretto senese l’ambulatorio di "Nutrizione clinica e valutazione della disfagia" presso il presidio di riabilitazione "Il Tamburino", in via Roma, a Siena. Con il supporto degli operatori del dipartimento delle Professioni Tecnico sanitarie, riabilitazione e prevenzione del’Ausl Toscana sud est, anche la zona senese aggiunge, quindi, il suo tassello alla Rete di nutrizione clinica aziendale, con l’obiettivo di garantire prestazioni multidisciplinari integrate, nel rispetto della delibera regionale 340/2017.Nei locali della struttura senese "Il Tamburino", in un ambulatorio dedicato, dunque, un team di professionisti (medico nutrizionista, dietista e logopedista) potrà rispondere al sempre più emergente bisogno di valutazione per gli utenti a rischio malnutrizione a causa delle difficoltà di deglutizione.L'attività verrà effettuata il primo e il terzo mercoledì di ogni mese con orario 9,00-13,00.Sarà possibile accedere all'ambulatorio con l'impegnativa del medico di famiglia per "Valutazione nutrizionale e disfagia". La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal medico prescrittore tramite indirizzo email dedicato nutrizioneclinica.siena@uslsudest.toscana.it oppure l'utente in possesso di richiesta medica potrà contattare il presidio del Tamburino al numero 0577-535995 per la programmazione di visita.