La Compagnia del Bucchero porta le sue ''Vacanze Forzate'' ai Concordi

Sabato 16 novembre appuntamento con una commedia brillante in tre atti al Teatro dei Concordi di Acquaviva

Ricominciamo gli appuntamenti teatrali ad Acquaviva di Montepulciano, in attesa della stagione invernale che vedrà come al solito il Teatro dei Concordi protagonista, attraverso una serie di spettacoli divertenti per tutta la famiglia e il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, oltre alle tante iniziative che impegnano i laboratori destinati a bambini e ragazzi. Le iniziative organizzate dall’ASD “Il Fierale” ripartiranno sabato 16 novembre alle ore 21:15 con “Vacanze Forzate”, portata in scena dalla Compagnia Teatrale “Bucchero” di Bettolle.“Vacanze Forzate” è una commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini, per la regia di Piero Baccheschi. L’ambientazione dello spettacolo ci farà immergere nei fantastici anni sessanta, quelli del boom economico, con due famiglie a confronto. Chi se lo aspettava l’errore del titolare dell’agenzia Vacanze Solemare di Viareggio nell’affittare quel fantastico villino dove avevano passato le ferie tante famiglie della buona società fiorentina? È così che la famiglia Picchiani, ortolani provenienti da Santa Croce, nuovi ricchi ma grezzi più che mai, si trovano a dover condividere il villino con una famiglia di nobili: i marchesi Pandolfini, ricchi ormai soltanto del loro blasone, ma che si ostinano a mantenere un tenore di vita che non si possono più permettere. Da questo incontro nascono inevitabili contrasti ed equivoci, che renderanno la storia esilarante e ricca di divertenti situazioni.La Compagnia Teatrale “Bucchero” è nata a Bettolle nel 1999 come associazione senza fini di lucro, per sviluppare l’attività teatrale amatoriale e la rievocazione delle attività contadine nel dopoguerra della Valdichiana. La compagnia nel corso del tempo ha messo in scena numerosi spettacoli nei vari comuni limitrofi, collaborando con altre realtà del territorio e impegnandosi nella valorizzazione della cultura locale.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562.