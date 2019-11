L’Unione Europea e la salute: incontro a Siena sulla prevenzione e cura della sordità - VIDEO

Nuova iniziativa per conoscere meglio l’UE organizzata da Europe Direct dell’Università di Siena in collaborazione con l’Aou Senese

Nuovo appuntamento per conoscere meglio l’Unione Europea, con un focus sulla salute per parlare di prevenzione e cura della sordità, organizzato da Europe Direct dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.Si è appena svolto infatti nell’aula Magna Storica dell’Università di Siena un incontro sul tema “Ascoltiamo e Ascoltiamoci”, con approfondimenti sulla prevenzione della sordità, di cui ha parlato il professor Walter Livi, per anni direttore dell’Otorinolaringoiatria delle Scotte e punto di riferimento per tanti pazienti, dall’età pediatrica sino alla terza età; le possibili terapie mediche e chirurgiche sono state illustrate dal professor Marco Mandalà, attuale direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria delle Scotte che ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente sui bambini, possibilmente entro il 1° anno di età, per garantire anche un adeguato sviluppo del linguaggio.L’importanza del volontariato e della collaborazione con le Istituzioni è stata sottolineata da Valentina Faricelli, giornalista e presidente della onlus “Nonno Ascoltami” che organizza ogni anno, nelle piazze di tutta Italia, giornate di informazione e controlli gratuiti dell’udito perché “l’informazione è la prima arma a nostra disposizione per combattere la sordità”, ha sottolineato Faricelli. Anche il policlinico Santa Maria alle Scotte ha aderito alla campagna “Nonno Ascoltami”, a cui hanno collaborato il Comune di Siena, la Croce Rossa e la Misericordia di Siena, e ha già dato la disponibilità per il 2020 a ripetere l’iniziativa a cui hanno partecipato tantissimi cittadini. Infine un aspetto altrettanto importante, quello relazionale, emotivo e della capacità di ascoltare ed essere ascoltati, è stato quello illustrato dal professor Mario Antonio Reda, psichiatra, direttore per anni della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Siena e già direttore della Psicologia Clinica dell’ospedale senese, che ha anche sottolineato quanto e come stiano cambiando i rapporti relazionali e la capacità di ascolto e di riconoscere e gestire le emozioni con un uso sempre più incalzante di internet e dei social network.“Europe Direct – ha spiegato il professor Massimiliano Montini, responsabile scientifico di Europe Direct - è un progetto europeo ospitato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università di Siena e lavora per informare, comunicare e formare sui temi dell’Unione Europea. Si tratta di un network di oltre 450 Reti Europe Direct in tutta Europa coordinate dalla Commissione Europea e in Toscana le sedi sono a Siena, Firenze e Livorno”. Europe Direct Siena si trova in via Banchi di Sotto, 55 all'interno del Palazzo del Rettorato.