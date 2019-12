Ausl Toscana Sud Est: la dermatologia ambulatoriale di Siena premiata per il quinto anno consecutivo al Workshop di Dermoscopia

L’Ausl Toscana sud est premiata a Roma per il quinto anno consecutivo per i migliori casi clinici presentati al “Workshop di Dermoscopia e gestione dei pazienti con tumori cutanei”.E’ accaduto anche nel corso della decima edizione del Workshop organizzato dal professor Giuseppe Argenziano, dermoscopista di fama internazionale, titolare della cattedra della Università della Campania "Luigi Vanvitelli": in quest’ultima edizione si è distinta ancora una volta la branca di dermatologia ambulatoriale di Siena piazzandosi al secondo posto.“Il workshop si svolge da dieci anni a Roma con la partecipazione di circa mille dermatologi provenienti da tutta Italia – ha commentato il dottor Paolo Bartalini responsabile della branca di dermatologia ambulatoriale di Siena dell’Ausl Toscana sud est -. Essere arrivati secondi è per noi un grande risultato. I casi clinici che vengono presentati sono valutati e scremati con estrema attenzione fino alla cernita di 9 finalisti. Tra questi l'uditorio sceglie con voto elettronico i migliori tre”.Il caso premiato quest’anno con il secondo posto era una porocheratosi paraneoplastica ovvero una rara dermatosi che permette di diagnosticare la presenza di un tumore maligno sistemico. Nello specifico erano presenti due tumori, rispettivamente al polmone e al colon. La diagnosi precoce ha permesso di intervenire in tempo utile per la risoluzione dei due tumori.“Questo conferma l'importanza di una corretta diagnosi precoce sia nelle neoplasie cutanee sia nelle neoplasie sistemiche che si riflettono sulla cute - ha aggiunto il dottor Bartalini -. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto. Negli ultimi 5 anni la branca di dermatologia ambulatoriale di Siena della Sud Est è sempre salita sul podio dei migliori casi clinici presentati dai partecipanti. Siamo stati terzi una sola volta e poi sempre primi e/o secondi. L’anno scorso in via eccezionale sono stati selezionati ben due casi che hanno ottenuto il primo e il secondo posto”.