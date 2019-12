Aou Senese, prima giornata della ''Partecipazione dei Cittadini in Sanità''

Si terrà martedì 10 dicembre, a partire dalle ore 10 nell’aula 5 del centro didattico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la prima giornata della Partecipazione dei Cittadini in Sanità, promossa dai comitati di partecipazione aziendale dell’Aou Senese e della Usl Toscana Sud Est.



In particolare sarà la tavola rotonda dal titolo “La partecipazione in Toscana: cittadini ed istituzioni insieme per il bene comune” ad aprire la giornata, con l’introduzione curata da Dafne Rossi, coordinatore Comitato Partecipazione AOU Senese e vicepresidente Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità.



Dopo i saluti istituzionali di Stefano Scaramelli, presidente della Terza Commissione della Regione Toscana, interverranno Francesco Frati, rettore Università degli Studi di Siena, Francesca Appolloni, assessore Sanità, Servizi sociali e Politiche della casa del Comune di Siena, Valtere Giovannini, direttore generale Aou Senese, Antonio D’Urso, direttore generale USL Toscana sudest e Roberto Monaco, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena. A moderare la tavola rotonda sarà Ivana Cannoni, coordinatore Comitato Partecipazione USL Toscana sud est, al termine degli interventi seguirà il dibattito e l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.



«L’intento di questa giornata – spiegano Dafne Rossi e Ivana Cannoni – è quello di portare a conoscenza del maggior numero possibile di cittadini e professionisti dell'esistenza della legge 75, che la Regione Toscana ha promulgato a dicembre del 2017 per dare un assetto istituzionale alla stessa Partecipazione. La legge ha portato ad una organizzazione capillare, su tutto il territorio toscano, della Partecipazione dei cittadini, con la costituzione di Comitati di Partecipazione di Zona Distretto/SDS, di Comitati di Partecipazione Aziendali e, al vertice di tutto questo, il Consiglio regionale dei Cittadini per la salute. Si tratta dell’unico esempio in Italia – concludono Dafne Rossi e Ivana Cannoni - di riconoscimento istituzionale all'apporto importante che i cittadini possono portare in un ambito così rilevante della vita di tutti noi. La giornata è stata organizzata insieme dai due Comitati Aziendali, quello della Usl Sudest e quello dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, per ribadire l'importanza fondamentale di una stretta collaborazione che deve esistere non solo fra le due Aziende ma anche fra i due Comitati Aziendali, cosa che fortunatamente nella nostra zona è una realtà ormai consolidata».