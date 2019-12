Liste d’attesa Aou Senese, Bezzini (Pd): ''Bene questi primi risultati concreti. Ora avanti con determinazione su questa strada''

“I buoni risultati raggiunti dall’Aou senese per liste e tempi di attesa per le attività specialistiche e di ricovero chirurgico sono più che un segnale positivo. I dati illustrati infatti ieri dal direttore Valtere Giovannini ( vai all'articolo , ndr) evidenziano un impegno per cercare di migliorare i livelli di prestazione e garantire risposte adeguate ai cittadini”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini commenta i dati 2019 sul lavoro fatto sul tema liste d’attesa presentati ieri mattina a Siena dall’Aou senese insieme all’Università di Siena.“Grazie alla collaborazione con l’Università di Siena, il sostegno della Regione e la disponibilità dei professionisti delle Scotte - prosegue Bezzini -, il sistema è migliorato a livello di organizzazione, di qualità dei servizi e di volume di attività. Tutti segnali che fanno ben sperare per il futuro. Ora bisogna continuare proseguendo su questa strada con determinazione e attenzione estendendo questi risultati anche ad altri settori”.Bezzini esprime poi apprezzamento anche perché questi primi risultati concreti sono in coerenza con gli indirizzi dati dalla Giunta sulla base anche delle sollecitazioni arrivate dal Partito democratico in Regione.Le prestazioni per le quali l’Aou Senese garantisce il rispetto dei tempi dettati dal Piano Regionale del Governo delle liste di attesa e, in particolare, assicura una prima visita entro una settimana dalla richiesta sono visita cardiologica, chirurgica generale, dermatologica, oncologica, neurologica, endocrinologica, urologica, otorinolaringoiatrica, ortopedica, ginecologica, oculistica, gastroenterologica. Per le prestazioni diagnostiche: TAC del rachide e dello speco vertebrale, Tac del capo senza e con mezzo di contrasto, Tac dell’addome, Tac dell’addome inferiore, Tac torace, mammografia bilaterale, ecografia ostetrica, ecografia della mammella bilaterale, RMN dell’encefalo e del tronco encefalico, elettrocardiogramma, ecografia dell’addome.“I dati presentati – conclude Bezzini - si si aggiungono ad altri elementi positivi che stanno caratterizzando la gestione dell’Aou senese come ad esempio la definizione del Piano d’investimenti che ha trovato un riscontro positivo nella delibera approvata dalla Giunta regionale nel settembre scorso”.