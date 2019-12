Riforma 118, Marcheschi (FdI): ''Esclusivo scopo elettorale che non serve ai cittadini ma serve al Pd e Italia Viva per elargire mance elettorali''

"Inascoltate le richieste di medici e infermieri"



“Non si è mai visto fare una riforma di un settore così importante e delicato non pensando ai cittadini e soprattutto senza condividerla con medici e infermieri. E’ gravissimo che si sia promesso di approfondire la riforma del 118 nella prossima legislatura e poi invece in tutta fretta, a fine legislatura, si sia portata in Commissione Sanità e votata. Una riforma ad esclusivo scopo elettorale che favorisce alcuni settori operanti nella sanità pubblica e non ascolta invece chi opera quotidianamente sul campo come medici e infermieri, che più volte si sono espressi contro questa riforma" dichiara Paolo Marcheschi, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia. "Una legge che non serve ai pazienti, ai cittadini, ma serve per elargire mance elettorali così da trovare consensi al Pd e Italia Viva".