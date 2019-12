Avis di Taverne e Arbia, una donazione sotto l'albero aspettando il Natale

Venerdì 20 dicembre protagonisti un gruppo di donatori: g ioiosa invasione del centro emotrasfusionale tutti muniti del cappello da Babbo Natale

Cappellino da Babbo Natale per una donazione di sangue sotto l’albero. E’ stata la natalizia invasione del centro emotrasfusionale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena da parte dei volontari dell’Avis di Taverne e Arbia. Così una delegazione di donatori di sangue, venerdì 20 dicembre, ha deciso di prepararsi alle festività con una mattinata tra divertimento e solidarietà.«Il miglior dono di Natale? Il nostro sangue per il prossimo – ha sottolineato il presidente dell’Avis Taverne e Arbia Umberto Bongini –. Un gesto che racchiude l’essenza di quei valori di solidarietà e altruismo che, in questo periodo e non solo, caratterizzano i nostri volontari e la nostra storica associazione».A guidare la delegazione di donatori di sangue non è voluto mancare anche il responsabile del reparto d’immunoematologia trasfusionale dell’AOU senese, Giuseppe Campoccia. La mattinata si è conclusa per tutti i donatori con un pranzo offerto dall’Avis Taverne e Arbia.