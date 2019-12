''Azioni di aiuto alla persona disabile sul territorio senese'', il Ministero dell'Interno finanzia il progetto della SdS Senese

Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alla Società della Salute Senese il finanziamento del progetto “Azioni di aiuto alla persona disabile sul territorio senese”.Il progetto è finalizzato a potenziare le prestazioni di assistenza erogate a domicilio, per consentire alle persone disabili di vivere adeguatamente e più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita, mantenendo le proprie autonomie.Sono previsti interventi di aiuto nelle attività giornaliere, assistenza alla persona, cura e pulizia del proprio ambiente di vita e supporto nelle situazioni urgenti.Le attività saranno realizzate per tutto il 2020 e verranno potenziati i servizi già erogati di tipo socio-assistenziale, sanitario, cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative. Tali prestazioni verranno erogate direttamente a domicilio al fine di evitare ricoveri impropri, mantenendo la persona nel proprio ambiente di vita.Il progetto, finanziato dal Fondo LIRE UNRRA per 65mila euro, mira a mantenere, a promuovere e ad attivare, quindi, le capacità potenziali, l'autonomia e il sostegno alle persone e disabili, anche attraverso uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti pubblici (Società della Salute Senese e servizi specialistici) privilegiando risposte finalizzate a sostenere processi di assistenza volti all'autonomia e all'autodeterminazione personale nei propri contesti abitativi.Grazie a strette sinergie con tutti gli attori coinvolti, il progetto consentirà, inoltre, l'accompagnamento delle persone verso una maggiore indipendenza e contemporaneamente offrirà risposte repentine agli eventuali bisogni emergenti.