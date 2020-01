Paziente infartuato scappato dall’ospedale: le precisazioni dell'Aou Senese

"In riferimento alla nota stampa diramata dalla Questura di Siena dal titolo “Siena, paziente infartuato scappa dall’ospedale. La Polizia lo rintraccia e lo convince a ritornare a curarsi”, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese precisa che il paziente è arrivato al policlinico Santa Maria alle Scotte in urgenza, con ambulanza del 118, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio ed è stato subito ricoverato in UTIC, Unità di Terapia Intensiva Cardiologica per gravi problemi, presentando una condizione di forte agitazione e stress emotivo.Nonostante l’impegno dei professionisti e tutte le azioni utili per trattenerlo, messe in atto dal personale medico e infermieristico dell’UTIC, dai professionisti intervenuti e dall’agente di vigilanza, il paziente è riuscito a divincolarsi, strattonando e spintonando il personale che tentava di calmarlo, allontanandosi velocemente dal policlinico. A quel punto i professionisti dell’ospedale, come da procedura, hanno allertato le forze dell’ordine che sono tempestivamente intervenute, rintracciando il paziente immediatamente fuori dall’ospedale e convincendolo a rientrare per sottoporsi alle cure necessarie.La Direzione Sanitaria ringrazia la Questura di Siena per la costante collaborazione e il tempestivo intervento."