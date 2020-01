Siena, rafforzato il Centro di prenotazione della Asl Toscana sud est

Il direttore generale D’Urso: “I cittadini non possono attendere per ore al telefono”

L’Azienda USL Toscana sud est intende porre fine alle attese telefoniche dei cittadini senesi che vogliono prenotare una prestazione. Per questo ha messo in campo soluzioni diverse, finalizzate al rafforzamento dei servizi che consentiranno in tempi brevi il superamento di alcune criticità che si rilevano, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Quindi, in una logica dinamica di governo della domanda, ha già individuato e posto in essere azioni di potenziamento, utili ad ampliare il grado d’efficienza e di risposta del CUP.Sono stati incrementati sin da subito gli organici delle postazioni, aumentando quindi sia il numero degli operatori sia la loro presenza in termini d’orario. Dalle verifiche interne, si erano, infatti, riscontrati dei rallentamenti frutto della stagionalità della domanda di alcune prestazioni specifiche, oltre che dipese dal volume di prenotazioni che, seppur stimato sullo storico degli anni precedenti, in questo periodo dell’anno si è dimostrato particolarmente significativo.Il servizio CUP, raggiungibile al numero 0577 767676, è attualmente attivo dal lunedì al venerdì, anche nelle fasce orarie pomeridiane, dalle ore 8 alle ore 18, ed il sabato dalle ore 8.30 alle 13.Per evitare attese telefoniche, l’AUSL Toscana sud est ricorda che è possibile effettuare le prenotazioni direttamente nelle farmacie di Siena e provincia (sia pubbliche che private) che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP e di pagamento del ticket. L’elenco completo delle farmacie aderenti all’iniziativa è disponibile sul portale dell’Azienda all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-senese Altro metodo alternativo per la prenotazione è quello online, all’indirizzo prenota.sanita.toscana.it. Il portale regionale, che opera sulla piattaforma CUP centralizzata, permette al cittadino di completare in piena autonomia la prenotazione tramite ricetta dematerializzata, inserendo il codice fiscale ed il numero della ricetta elettronica. Il sistema propone automaticamente l'appuntamento più vicino nel tempo, compatibilmente con i criteri di priorità clinica individuati dal medico prescrittore. Per i cittadini che abbiano bisogno di prenotare esclusivamente i prelievi del sangue poi è possibile, attraverso il portale web ZEROCODA, prenotare il giorno e l'ora dei prelievi del sangue per gli Ospedali di Campostaggia, Nottola e di Abbadia San Salvatore, oltre che per i Poliambulatori di Siena, Poggibonsi Colle Val d'Elsa, Chiusi e Sinalunga.L’attività dei Cup aziendali è stata completamente reingegnerizzata allo scopo di garantire una miglior risposta alle richieste dell’utenza, oltre che per assicurare maggior omogeneità di comportamenti prescrittivi in termini di definizione della domanda su tutta l’Area Vasta. Infatti, da pochi mesi, per semplificare l’accesso per la cittadinanza attraverso un’unica piattaforma integrata con tutte le prenotazioni sanitarie di Siena e provincia, dal CUP regionale è attualmente possibile fissare le prestazioni della AUSL Toscana sud est e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.L’Azienda USL Toscana sud est ha anche investito sull’intera infrastruttura del CUP, progettando e predisponendo la realizzazione di un nuovo spazio fisico che ospiterà il call center aziendale per la provincia di Siena. Questo sarà ancor più funzionale alle esigenze della cittadinanza e potrà disporre di una dotazione tecnologica all’avanguardia. Il collaudo delle nuove postazioni, e la loro successiva inaugurazione, è previsto per i prossimi mesi.