Sanità, Bezzini (Pd): ''Bene il rafforzamento del Centro prenotazioni Ausl Toscana sud est''

"Segnale di attenzione concreto verso i cittadini"



Bene il rafforzamento del centro di prenotazioni della Ausl Toscana sud est di Siena annunciato oggi da il direttore D’Urso”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini commenta con soddisfazione la notizia dell’implementazione del centro prenotazioni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena.



“L’incremento di questo servizio - dice Bezzini - è fondamentale per i cittadini che troppo spesso erano costretti a lunghe attese al telefono per effettuare le prenotazioni degli esami medici. L’annuncio del superamento di questa criticità, grazie all’implementazione del servizio, è un’ottima notizia che risponde concretamente ai bisogni delle persone”. Gli organici delle postazioni , fanno sapere dalla Ausl, saranno incrementati fin da subito con più operatori.