Intervento su neonato alle Scotte, Scaramelli: ''Siena conferma l’alto livello di professionalità e di specializzazione nelle procedure mininvasive''

“Un orgoglio per la sanità toscana e per Siena. Ancora una volta la Chirurgia pediatrica delle Scotte conferma l’alto livello di professionalità e di specializzazione nelle procedure chirurgiche mininvasive”. A dirlo Stefano Scaramelli (IV), presidente della Commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana, che commenta il buon esito del complesso intervento, tra i pochi in Italia, effettuato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, che ha salvato un bambino nato con gli organi addominali nel torace a causa di un’ernia diaframmatica.



“I miei complimenti ai professionisti, a tutta l’equipe che ha salvato il neonato e che ancora una volta testimonia - conclude Scaramelli - l’importanza di investire nella buona sanità pubblica, nei professionisti di elevata competenza e nelle strumentazioni d’avanguardia”.