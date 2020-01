Rete Ospedaliera dell’Azienda sanitaria: la Fratta si unirà ad Arezzo e Nottola sarà autonoma

La Asl Toscana Sud est mantiene gli impegni presi con i sindaci. È di oggi infatti la delibera n. 47 del direttore generale, Antonio D'Urso, che ridefinisce l’articolazione e la denominazione dei Presidi ospedalieri e l’articolazione degli stessi in Stabilimenti ospedalieri, nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità di ciascuna struttura e dell'importanza che riveste per i cittadini del territorio.Il documento riporta l'organizzazione, per ognuna delle tra province, dei Presidi Ospedalieri che territorialmente corrispondono alle Zone Distretto, e ne declina gli stabilimenti ospedalieri al loro interno.Se nella provincia di Grosseto l'organizzazione e le denominazione degli ospedali resta la stessa, emerge l'intenzione della Direzione Aziendale di rispettare le azioni concordate su Siena e Arezzo.In particolare, in seguito alla nota dei Sindaci dei Comuni della Valdichiana Aretina, l'Azienda procede con questo atto nella definizione ufficiale del distacco dell’ospedale di Zona-Distretto “S. Margherita – La Fratta” di Cortona dal Presidio Ospedaliero delle Valdichiane ed Amiata Senese che sarà quindi ricondotto tra gli stabilimenti ospedalieri del Presidio Ospedaliero “Ospedali Riuniti dell'Aretino”.La volontà generale della Direzione Asl è quella di lavorare e investire risorse su ognuna delle strutture ospedaliere della rete aziendale, impegnandosi a sostenere le attività in essere e mantenere i livelli di qualità delle cure per offrire sempre una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini che vivono quel determinato ospedale come punto di riferimento per l'intera comunità.