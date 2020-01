A Siena due corsi di alta specializzazione su agopuntura ortodossa Tung e agopuntura Cosmetica

I due appuntamenti sono in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio con il dottor Palden Carson

L’agopuntura Tung ortodossa e una specifica tecnica di agopuntura cosmetica proveniente da Taiwan sono al centro di due corsi base in programma a Siena da venerdì 31 gennaio a martedì 4 febbraio. I due appuntamenti di alta specializzazione internazionale, organizzati dall’associazione AMI, Agopuntura Medica Integrata, si svolgeranno all’Accademia dei Fisiocritici, in Piazza Sant’Agostino, e avranno come docente il dottor Palden Carson. I programmi e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.agopunturaintegrata.it Il corso dedicato all’agopuntura Tung ortodossa, in programma da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, offrirà l’opportunità di approfondire questo metodo nato fra il 206 a.C. e il 220 d.C. in un’antica scuola di agopuntura cinese nel nord della Cina. Il corso, dopo un’introduzione sul metodo Tung, approfondirà l’ubicazione e l’uso dei principali punti del sistema Tung e coinvolgerà i corsisti in dimostrazioni pratiche per migliorare la propria esperienza di agopuntori.La Tung’s Orthodox Acupuncture è riconosciuta a livello mondiale, dagli anni ’70, come sistema avanzato di agopuntura classica cinese, dopo che il Maestro Tung fu invitato in Cambogia per trattare il presidente LonNol, colpito da un attacco cardiaco che i medici francesi e della Repubblica Popolare Cinese non riuscivano a curare. Dopo la morte del Maestro Tung, nel 1975, è nata l’associazione mondiale di Agopuntura Tung, WTAA, l’unica registrata a livello governativo come organizzazione professionale no profit per promuovere l’autentico metodo di Master Tung e della quale è presidente il dottor Palden Carson, suo ultimo discepolo.Il secondo corso, dedicato all’agopuntura Cosmetica per medici, si svolgerà lunedì 3 e martedì 4 febbraio e sarà dedicato, per la prima volta in Italia, a una tecnica che si basa sugli insegnamenti della dottoressa Hsieh Len, ginecologa e prima donna medico cinese a praticare la Medical Cosmetic Acupuncture negli Usa dal 1968. Lo stesso dottor Palden Carson è stato suo allievo nel 1976 all’Ospedale Universitario di Taiwan.Il dottor Palden Carson, tibetano naturalizzato canadese, è stato allievo del Maestro Tung e oggi è il presidente dell’associazione mondiale di Agopuntura Tung, WTAA. Ha scritto l’unico testo autorizzato e approvato dal Maestro Tung nel 1972, disponibile anche in italiano dopo la traduzione della dottoressa Cecilia Lucenti. Laureato al Royal London Hospital di Londra, il dottor Carson tiene seminari e lezioni in tutto il mondo ed è anche medico specialista in Medicina dello Sport. Ancora oggi è l’unica autorità riconosciuta dell’Agopuntura Tung.L’Associazione Agopuntura Medica Integrata: chi siamo. AMI - Agopuntura Medica integrata è un network formato da medici e sostenitori nato nel 2018 con lo scopo di integrare l’Agopuntura con il sapere e le diagnostiche della medicina tradizionale. AMI nasce a Siena, in Toscana, regione molto sensibile all’integrazione delle medicine e dove, non a caso, è nato il primo ospedale italiano di medicina integrata, il Centro Ospedaliero di Pitigliano, progetto pilota per integrare l’agopuntura nella riabilitazione neurologica e ortopedica, in oncologia e in geriatrica.A.M.I. ha lo scopo di far conoscere l’Agopuntura, i suoi campi di azione e le possibilità di integrazione con la medicina tradizionale. Oltre ad organizzare Corsi internazionali di approfondimento, AMI si dedica alla raccolta di documentazione scientifica e allo scambio di esperienze sul campo tra medici, tra medicina occidentale e agopuntura. L'obiettivo principale è quello di promuovere cure efficaci senza effetti collaterali, soprattutto nel caso di malattie croniche - molte delle quali a base neurologica - che necessitano di terapie prolungate spesso ad alta tossicità ed economicamente non sostenibili dal SSN.La presidente di AMI Cecilia Lucenti. Si laurea in medicina e chirurgia all’Università di Siena e si diploma in Agopuntura alla prestigiosa Scuola di Firenze. Successivamente consegue i Master in Agopuntura all’Università di Firenze e in Neuroauricoloterapia dell’Università di Parigi. È allieva di numerosi maestri di rilievo internazionale tra cui Toshikatsu Yamamoto, Teh Fu Tan, Jeongwa Song, Palden Carson e David Alimì, neurofisiologo francese che ha sistematizzato la Neuroauricoloterapia validandone i risultati con la Risonanza magnetica funzionale. È docente al Master di agopuntura dell’Università Tor Vergata di Roma e insegna in molte scuole di agopuntura italiane. Dal 2006 svolge l’attività di medico agopuntore a Siena e a Roma. Dal 2011 al 2013 è stata medico agopuntore presso il Centro Ospedaliero di Pitigliano e dal 2012 al 2014, della Mens Sana Basket Siena, primo medico-agopuntore italiano inserito nel team di una squadra di massima serie. Grazie agli insegnamenti del dottor Yamamoto e del professor Alimì si è specializzata nel recupero motorio dei pazienti con disturbi neurologici gravi, con risultati sorprendenti e sconosciuti alla medicina occidentale. Si occupa anche di patologie della performance sportiva e artistica e ha portato in Italia l’agopuntura estetica – Agolifting - adattandola ai volti occidentale la tecnica orientale.Info AMI. Per maggiori informazioni sull'Associazione Agopuntura Medica Integrata, è possibile visitare i siti www.agopunturaintegrata.it www.agolifting.it , scrivere agli indirizzi di posta elettronica info@agopunturaintegrata.it oppure cecilucenti@gmail.com. Per rimanere sempre aggiornati, è possibile seguire le Pagine Facebook di agolifting, il profilo Instagram di agolifting e il Canale Youtube AMI Agopuntura Integrata.