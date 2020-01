Sanità: nuova disciplina per direzione sanitaria negli stabilimenti termali

La proposta di legge, primo firmatario Leonardo Marras (Pd), è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge “Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali – Modifiche alla legge regionale 38/2004 e alla legge regionale 51/2009”, con la quale si coordina la normativa esistente per disciplinare i requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti termali in cui si svolgano attività sanitarie di carattere non termale. Fino ad oggi, essendo differenti i requisiti richiesti, alcuni stabilimenti hanno dovuto assumere due diversi direttori per il settore termale e per quello sanitario, con il risultato che a quel punto l’attività sanitaria di carattere non termale è stata dilatata oltre modo, a discapito dell’offerta termale, con ricadute anche sul settore turistico. La proposta di legge porta la firma dei consiglieri Leonardo Marras (Pd), Stefano Scaramelli (Iv), Fiammetta Capirossi (Pd), Marco Niccolai (Pd) e Alessandra Nardini (Pd).“Perplessità sui requisiti individuati” sono state espresse da Monica Pecori (gruppo Misto), che ha sottolineato che “i requisiti di un direttore sanitario termale sono diversi da quelli richiesti a un direttore sanitario per prestazioni non termali, e lo dice la legge nazionale”.Di una “legge molto positiva” ha invece parlato il presidente della commissione Sanità, Stefano Scaramelli. “Abbiamo scelto di dare un’interpretazione estensiva dei requisiti – ha spiegato – che offre agli stabilimenti termali maggiori opportunità di servizi per i fruitori. È una misura utile alla crescita del sistema termale toscano”.“Il nostro intento è quello di semplificare il sistema senza arrecare danno al paziente”, ha detto Leonardo Marras. “La presenza di un doppio direttore – ha aggiunto – tende ad ampliare l’offerta sanitaria non termale, snaturando l’offerta turistico termale”.Luciana Bartolini (Lega) ha espresso “le stesse perplessità già esposte in aula dalla collega Pecori” e ha annunciato il voto di astensione del proprio gruppo.“Pur capendo la necessità di semplificare, per noi questa norma presenta rischi di contenziosi e impugnative, perciò non possiamo votare a favore”, ha spiegato Andrea Quartini (M5S).Per Paolo Sarti (Sì-Toscana a Sinistra), “cinque anni di anzianità di servizio come direttore sanitario termale non abilitano alla medicina e con questa norma si va contro la legge nazionale”.