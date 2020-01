Coronavirus, Marcheschi (FdI): ''Quando un caso sospetto arriva negli ospedali Ã¨ giÃ  tardi''

Coronavirus, Marcheschi (FdI): ''Quando un caso sospetto arriva negli ospedali è già tardi''

Il consigliere regionale: "Servono controlli stringenti in aeroporti, porti e stazioni"



"L’assessore alla Salute Saccardi ha riferito in Consiglio regionale che gli ospedali toscani sono pronti e sono in allerta, con tanto di procedure da seguire, di fronte ai casi sospetti di coronavirus. Quando però un paziente arriva in ospedale è già tardi visto che ha avuto modo di frequentare locali, uffici, piazze, quindi è necessario che la Regione toscana faccia pressioni sul Ministero della Salute affinché vengano effettuati controlli in modo stringente e istituiti cordoni sanitari in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie anche della nostra regione. E’ un virus contagioso e perciò servono misure eccezionali per contenerne la diffusione", dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi.