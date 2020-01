Andrea Coratti è il nuovo presidente della Società di Chirurgia Tosco Umbra

Il nuovo consiglio ha nominato la giuria per il premio “Young Surgeon Tosco Umbra” riservato ai giovani chirurghi

Si è tenuta a Firenze la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo della Società di Chirurgia Tosco Umbra.Il dottor Andrea Coratti - direttore della Divisione Chirurgia Oncologica e Robotica, Coordinatore dell’Area Chirurgica del Dipartimento di Oncologia e Chirurgia Robotica dell’AOU Careggi - è stato eletto come nuovo presidente della Società. Il dottor Franco Franceschini e il professor Antonio Taddei ricopriranno la carica di vicepresidenti, il professor Nicola Avenia quella di segretario e il dottor Sandro Giannessi quella di tesoriere.Due chirurghi dell’Aou Senese fanno parte del nuovo direttivo della storica società nata nel 1934.Si tratta del dottor Marco Farsi direttore dell’Unità Operativa “Chirurgia Generale 1” e del riconfermato professor Franco Roviello direttore Uoc Chirurgia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese del Santa Maria alle Scotte.Completano il nuovo board della Società di Chirurgia Tosco Umbra: professor Ugo Boggi, dottor Maurizio Cesari, professor Massimo Chiarugi, professor Fabio Cianchi, dottor Marco De Prizio.Il Consiglio Direttivo appena insediato ha provveduto a nominare i componenti della giuria della 1ª edizione del Premio “Young Surgeon Tosco Umbra”, riservato ai giovani chirurghi che sapranno distinguersi nelle varie discipline con pubblicazioni scientifiche e video. Al vincitore andrà un corso di formazione in chirurgia grazie al sostegno di due aziende che hanno creduto nel progetto: la Ams Spa di Barberino Val d’Elsa in provincia di Firenze e la Convergenze Spa di Capaccio Pestum in provincia di Salerno.La giuria chiamata a valutare i giovani chirurghi è composta da: professor Massimo Chiarugi, professor Fabio Cianchi, dottor Marco Farsi, dottor Franco Franceschini e professor Antonio Taddei. Spetterà a loro visionare gli elaborati scientifici presentati e di selezionare quelli che concorreranno al premio che verrà assegnato a dicembre 2020.“L’obiettivo primario della Società Tosco Umbra di Chirurgia - spiega il presidente Andrea Coratti - è quello di favorire la crescita professionale dei giovani chirurghi del territorio Toscano e Umbro, leve fondamentali per il processo di professionalizzazione. Per questo – continua il nuovo presidente - il concorso ‘Young Surgeon Tosco Umbra’ è stato pensato per chirurghi under 45 e rappresenta un concreto riconoscimento a giovani medici che si distingueranno nelle varie discipline. Nel prossimo futuro puntiamo a sviluppare ulteriori progetti scientifici e formativi dedicati ai giovani chirurghi dei nostri territori, valorizzando la loro potenzialità e coinvolgendoli sempre più da protagonisti. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Maurizio Cesari, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale di Città di Castello, che restando nel consiglio mi aiuterà in questo mio nuovo ruolo e ringrazio anche i colleghi per la fiducia che mi hanno concesso”.Per partecipare al premio ‘Young Surgeon Tosco Umbra’ è possibile scaricare il regolamento e la domanda iscrizione collegandosi ai seguenti siti: www.societatoscoumbrachirurgia.org www.executiveplanning.it , per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Società Tosco Umbra di Chirurgia, Executive Planning Srl, info@executiveplanning.it.