Maculopatia e retinopatia diabetiche, febbraio Ã¨ il mese della prevenzione

Fino al 28 febbraio anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderirà alla campagna promossa in tutta Italia dal Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO)

Screening oculistici gratuiti, prenotabili via web in tutti i 20 centri d’Italia che hanno aderito all’iniziativa. C’è anche Siena, con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, tra i protagonisti del mese della prevenzione per maculopatia e retinopatia diabetiche, iniziativa promossa fino al 28 febbraio su tutto il territorio nazionale dal Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) e patrocinato anche da Ministero della Salute e Società Oftalmologia Italiana (SOI).Al policlinico Santa Maria alle Scotte, gli interessati potranno recarsi nella UOC Oculistica dell’Aou Senese, diretta dal professor Gian Marco Tosi, per usufruire degli screening gratuiti prenotabili sul sito www.maculopatie.com . L’équipe di specialisti sarà a disposizione per diagnosticare l’eventuale presenza di maculopatia e retinopatia diabetiche, patologie invalidanti che, se non diagnosticate per tempo, possono portare alla cecità.