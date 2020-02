''Malattie rare a Siena'': giornata di studio all'Aou Senese

“Malattie rare a Siena”. Questo il titolo della giornata di studio che si terrà giovedì 20 febbraio dalle ore 14 alle ore 18 nell’Aula A del centro direzionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.Dopo l’introduzione curata dalla dottoressa Claudia Basagni, referente aziendale per le malattie rare, e del professor Antonio Federico, già coordinatore regionale delle malattie rare, l’incontro si articolerà in quattro sezioni. Si parlerà infatti di “Leucodistrofie e PDTA” con la professoressa Maria Teresa Dotti, direttore UOC Clinica neurologica e malattie neurometaboliche Aou Senese, che si occuperà dell’inquadramento clinico, mentre le dottoresse Silvia Bianchi e Ilaria Taglia del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università di Siena, si soffermeranno sul percorso dalla clinica al laboratorio.La seconda sessione dal titolo “Fibrosi polmonare e PDTA” sarà invece condotta dalla professoressa Elena Bargagli della UOC Malattie dell’apparato respiratorio dell’Aou Senese nella parte dell’inquadramento clinico, mentre le dottoresse Laura Bergantini e Miriana D’Alessandro del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università di Siena prenderanno in esame il percorso dalla clinica al laboratorio.La terza sessione si intitola “Terapia genica e nuovi farmaci per le malattie rare”, con l’intervento della professoressa Alessandra Renieri, direttore UOC Genetica Medica dell’Aou Senese.Infine l’ultima sessione vedrà protagoniste le associazioni dei pazienti, con le loro testimonianze e proposte: interverranno “Gli amici contro la Sarcoidosi Italia Onlus”, “Profondi Respiri Onlus” e “Un soffio di speranza. Il sogno di Emanuela Onlus”.