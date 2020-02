Il professor Giacomo Stella ad ''Un Talk a Palazzo'': il maggior esperto di DSA in Italia protagonista dell’incontro a Siena

Lunedì 17 febbraio alle 17.00 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico a Siena



"Siamo tutti neurodiversi. La dislessia è una risorsa, non una malattia". E’ questo il tema del primo appuntamento del progetto “SienaSociale – Un talk a Palazzo” promosso dall’assessorato Sanità e Servizi sociali del Comune di Siena.



L’evento che i terrà lunedì 17 febbraio alle 17.00 nella Sala delle Lupe a Palazzo Pubblico è organizzato con la collaborazione dall’Associazione Serenamente con sede al Centro Dedalo, il primo Centro specializzato in diagnosi e trattamento dei DSA ad essere stato accreditato dalla Regione Toscana e vedrà la presenza di uno dei massimi esperti di dislessia in Italia il professore Giacomo Stella, direttore scientifico di SOS Dislessia.



Con lui ci saranno anche Luca Grandi Responsabile Ricerche Anastasis che porterà la sua testimonianza e Valentina Campanella presidente Associazione SerenaMente - Centro Dedalo di Siena. Insieme proporranno un nuovo approccio alle neurodiversità, considerandole qualcosa che di per sé non comporta necessariamente una disabilità. Nell’occasione si parlerà anche di prevenzione del bullismo nei confronti dei bambini dislessici.



“Ci interrogheremo su quali sono gli strumenti di contrasto che abbiamo a disposizione. E su quali strategie adottare per realizzare la reale inclusione a partire dalla scuola dove il rischio dispersione e abbandono scolastico tra i ragazzi con DSA è più alto, per poi arrivare al mondo del lavoro”, spiega Valentina Campanella che poi aggiunge: “Nel Regno Unito esistono aziende che si definiscono “dyslexia friendly” che progettano includendo nei loro piani di sviluppo le persone con DSA, pubblicano offerte di lavoro o di stage rivolte a candidati DSA per la loro capacità di intuizione e problem solving e fanno formazione in azienda per creare un clima aperto verso la persone con DSA. E in Italia?”