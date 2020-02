''Tutta salute'', la dottoressa Barbara Paolini ospite a Rai 3 per parlare di prosciutto e orzo

Prosciutto e orzo. Ci saranno questi due prodotti al centro delle puntate di “Tutta salute” rispettivamente di venerdì 21 febbraio e mercoledì 4 marzo, sempre in onda alle ore 11 su Rai 3.



Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e coordinatore dei presidenti regionali dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. La dottoressa Paolini analizzerà quelle che sono le principali caratteristiche nutrizionali con suggerimenti per un corretto consumo e utilizzo di questi prodotti, due tra gli alimenti più conosciuti e utilizzati in Italia: il prosciutto, nelle sue varie tipologie, e l’orzo, quello che viene definito come il cereale più antico al mondo.