Famiglia di Monteroni dâ€™Arbia dona un aerosol alla Pediatria dellâ€™Aou Senese in memoria del padre

Bello e sentito gesto di generosità da parta della famiglia Cichello di Monteroni d’Arbia che ha deciso di devolvere in beneficienza le offerte in memoria del padre Nazzareno, deceduto nell’ottobre 2019, arrivate anche dagli amici e parenti di Zungri (Vibo Valentia), suo paese di origine.Ebbene, con parte di questi proventi è stato acquistato un apparecchio per l’aerosolterapia donato alla UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dal professor Salvatore Grosso. L’altra parte dei fondi, raccolti dai figli Francesca e Pasquale Cichello e dalla moglie Anna Giannini, è stata poi devoluto alla Fondazione italiana Endometriosi e all’associazione Amici dell’Hospice di Siena onlus.