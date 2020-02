Soddisfazione di Bezzini (Pd) per la nuova tomografia computerizzata a Campostaggia: ''Segnale importante per il nostro territorio''

“Soddisfazione per l’attivazione della nuova tomografia computerizzata all’ospedale di Campostaggia”. Ad esprimerla è il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che ringrazia l’Azienda Usl Toscana sud est per l’attenzione avuta nel dotare il reparto di Radiologia di Campostaggia di questa apparecchiatura di ultima generazione.



“Da oggi – commenta Bezzini - migliorano le capacità diagnostiche di Campostaggia che, come sappiamo, è punto di riferimento non solo per i cittadini dell’Alta Val d’Elsa ma anche per tutti quelli provengono dai Comuni di confine dell’area fiorentina. Grazie a questa nuova Tc ci sarà una maggiore efficienza nella diagnosi e allo stesso tempo una maggiore sicurezza per i pazienti che con l’utilizzo del nuovo macchinario, assorbiranno meno raggi durante l’esame”. Bezzini ha poi voluto rivolgere un apprezzamento verso gli operatori per come hanno gestito la fase in cui i lavori erano in corso senza creare disagi all’utenza.