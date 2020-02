Le disposizioni della Conferenza Episcopale Toscana per prevenire il Covid-19 (Coronavirus)

Le norme prese di comune accordo con le autorità civili regionali

Preso atto degli orientamenti della Presidenza della CEI, d’intesa con le autorità civili, i Vescovi delle Diocesi della Toscana dispongono che in considerazione dell’attuale situazione sanitaria nella regione, nelle chiese ci si attenga ai seguenti comportamenti:- tenere vuote le acquasantiere;- omettere lo scambio della pace nelle celebrazioni;- distribuire la Santa Comunione esclusivamente sulla mano;- prendere precauzioni durante le Confessioni auricolari e in contesti di contatti personali."I sacerdoti spieghino ai fedeli che si tratta di doverose misuri precauzionali da attuare per il bene della società.Non si ritiene al momento di dover prendere altri provvedimenti che possano limitare la vita pastorale, raccomandando di seguire quanto disposto dalle Autorità civili per la vita sociale in genere.I Vescovi esprimono la loro vicinanza a quanti soffrono a causa dell’epidemia e invitano tutti alla preghiera per impetrarne la fine."