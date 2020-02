De Mossi e Giovannini, le linee guida del Comune e dell'Aou Senese sul Coronavirus - VIDEO

Questa mattina, lunedì 25 febbraio, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha fatto il punto sul Covid-19 con il direttore generale dell'AOU Senese Valtere Giovannini e l'assessore alla Salute Francesca Appolloni.



"Le nostre due linee guida - ha detto De Mossi - sono: niente allarmismo, e prevenzione e consapevolezza". Nell'occasione il sindaco di Siena ha ringraziato "tutti i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio, gli amministrativi che lavorano all'ospedale e che stanno in questi momenti dando più che mai il massimo sforzo per rendere sicura questa città".



"Nessun allarmismo, ma tanta tanta attenzione, civismo, capacità di stare in una società civile e composta - sono state le parole di Valtere Giovannini -. Il nostro primo dovere è quello eliminare le condizioni di sovraffollamento, di stare a casa più possibile e fare in modo che il virus abbia la minima possibilità di diffondersi."



Di seguito il VIDEO completo con le dichiarazioni di De Mossi e Giovannini.