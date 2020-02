Policlinico di Siena, pronto soccorso oculistico trasferito al pronto soccorso generale - VIDEO

Covid-19, nuove misure di prevenzione al policlinico Santa Maria alle Scotte

Il direttore sanitario Gusinu: «Pensiamo ai nostri pazienti e alla loro cura in totale sicurezza»



A partire da martedì 25 febbraio il pronto soccorso oculistico del policlinico Santa Maria alle Scotte, situato al piano 7 del lotto 1, è stato trasferito all’interno del Pronto Soccorso generale, a cui si potrà accedere dopo la presentazione al check-in pre-triage situato al piano 4S del lotto DEA. È questa una delle nuove misure preventive attuate dalla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per elevare ancora di più il livello di tutela di salute pubblico nell’ambito dell’emergenza nazionale sul Covid-19.



«Il quadro epidemiologico nazionale e regionale è cambiato – spiega il direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu -. Per questo ci troviamo costretti a dover attuare delle ulteriori misure di prevenzione. In primis dobbiamo pensare ai nostri pazienti e alla loro cura in totale sicurezza: sulla scia di quanto fatto di Pronto Soccorso, stiamo predisponendo altri check-point di controllo agli ingressi dell’ospedale dove, con personale dedicato, consiglieremo di stare a casa agli utenti con leggera alterazione della temperatura corporea o altra lieve sintomatologia tale da non rendere strettamente indispensabile il ricorso al policlinico. In sostanza, in ospedale devono venire solo persone che hanno una vera necessità e, in tal senso, permetteremo a solo un visitatore per ogni pazienze di recarsi all’interno della struttura. Sono semplici misure di prevenzione – conclude Gusinu – volte a curare in sicurezza i nostri pazienti, garantire la sicurezza collettiva dei nostri cittadini, della comunità ospedaliera e dei suoi professionisti».



