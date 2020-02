Coronavirus, informazione utili sul sito del Comune di Siena

Informazioni utili sul Coronavirus anche sul sito del Comune di Siena all’indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/EMERGENZA-CORONAVIRUS-COVID-19 dove si comunicano numeri telefonici e indirizzi internet da poter contattare e consultare.Si ricorda che le persone che hanno avuto contatti con altri individui affetti da COVID-19 dovranno chiamare l’800.556.060; coloro invece che rientrano da luoghi di contagio (Paesi esteri o Comuni italiani) il numero da comporre è l’800.579.579 e per informazioni cliccare sul link dell’Azienda USL: https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus. Ambedue i numeri telefonici non dovranno, invece, mai essere chiamati per segnalare un problema di salute perché a questo sono deputati i medici di famiglia e i pediatri, mentre per i casi di urgenza il numero da comporre è il 118.Di seguito i link informativi predisposti per l’emergenza Coronavirus.Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus Istituto Superiore della Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus Organizzazione mondiale della Sanità (OMS): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019