Dal volontariato di Protezione civile senese un'arma contro il Coronavirus

Il Coordinamento del volontariato di Protezione civile della provincia di Siena sta attivamente partecipando alla lotta contro il Coronavirus. Questo all'interno del meccanismo di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio con la supervisione di Provincia e Regione Toscana e delle rispettive funzioni sanità.Come pianificato da giorni, i volontari hanno installato questa mattina quattro tende pneumatiche a quattro archi nei pressi dei pronto soccorso degli ospedali di Campostaggia, Abbadia San Salvatore e Nottola. In questo ultimo nosocomio è stata allestita anche una seconda tenda logistica per i casi conclamati. Prevista nelle prossime ore anche il posizione di una ulteriore tenda nei pressi dell'ingresso dell'ospedale di Siena con funzioni di check point."Il volontariato di Protezione civile - dice il coordinatore Ezio Sabatini - si sta rivelando, come sempre, una risorsa per la comunità locale. In questa occasione lo sforzo è particolarmente intenso in quanto sono ben sei le tende impiegate su quattro siti senza intaccare le risorse strategiche degli enti e mantenendo una ulteriore riserva che possa essere impiegata nel caso di emergenze di altro tipo".