Maria Silvia Mancini nuovo direttore amministrativo dellâ€™Aou Senese

Nominato il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Si tratta di Maria Silvia Mancini, attuale direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, della UOC Politiche e Gestione del Personale, coordinatore amministrativo dei progetti internazionali, già direttore amministrativo facente funzioni dell’Azienda.La dottoressa Mancini, laureata in Scienze Politiche all’Università di Siena, ha diverse specializzazioni nell’ambito del management in amministrazione pubblica. Ha un eccellente curriculum nel settore della dirigenza amministrativa di alto livello: è già stata direttore amministrativo all’Asl di Gorizia, all’ex Asl 8 di Arezzo e l’ex Estav sudest (oggi Estar), oltre ad aver ricoperto altri incarichi dirigenziali. È stata inoltre responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione per l’Aou Senese.«Si tratta di una scelta interna che premia qualità, professionalità e serietà – spiega il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini –. La dottoressa Mancini ha sempre dato il massimo supporto e contributo in termini di conoscenze e competenze alla direzione aziendale. Inoltre, conosce bene l’organizzazione del nostro ospedale e le persone che vi lavorano, che sono la nostra vera forza e che, sono certo, saprà motivare e gratificare ancora di più. Ha inoltre partecipato attivamente alla realizzazione del nuovo Statuto e a ridisegnare la nostra azienda e, nel nuovo ruolo, sarà un supporto fondamentale per un ulteriore potenziamento del nostro ospedale».