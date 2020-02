Coronavirus, nuovo check-point di accesso allâ€™ingresso del policlinico Santa Maria alle Scotte - VIDEO

Allestita, dal Coordinamento di Volontariato della Protezione Civile, la nuova tenda per il check-point di ingresso al policlinico Santa Maria alle Scotte. La decisione, già annunciata nei giorni scorsi dalla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, implementa ancora di più il livello di tutela di salute pubblica nell’ambito dell’emergenza nazionale sul Covid-19.A tutti i cittadini che si recheranno all’ospedale di Siena verrà misurata la temperatura corporea e chiesto il motivo per cui si accede alla struttura. Dopo di che verrà assegnato loro un dispositivo identificativo, utile per superare gli ulteriori step di controllo predisposti all’interno del policlinico. Per garantire una maggiore sicurezza a pazienti e utenti e, al tempo stesso, per permettere ai professionisti delle Scotte di lavorare in serenità, verrà permesso a un solo visitatore alla volta, per ogni paziente, di recarsi all’interno della struttura. La nuova organizzazione è stata ideata seguendo le indicazioni diffuse dalla Regione Toscana.Le misure di check-point d’ingresso si applicano anche a tutti i dipendenti dell’Aou Senese visto che si potrà entrare e parcheggiare la propria auto all’interno della struttura solo se muniti di badge e contrassegno aziendale.