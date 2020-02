Fonte Gaia illuminata di verde per la ''Giornata delle malattie rare''

Oggi, sabato 29 febbraio, in occasione della “Giornata delle malattie rare”, Fonte Gaia, in Piazza del Campo a Siena, sarà illuminata di verde.La decisione è stata presa giovedì scorso dalla Giunta comunale, che ha aderito all’iniziativa #LightAmonument tesa a sensibilizzare la popolazione su questa importante tematica."Un atto simbolico – come ha detto l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni – ma doveroso, per dimostrare il sostegno, anche da parte dell’amministrazione, verso tutte quelle persone colpite da una malattia rara e alle loro famiglie".