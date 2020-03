Nuovo pediatra nell’Amiata senese

Ha preso servizio, dal primo di marzo, il nuovo pediatra di libera scelta dottor Gianluca Della Rotonda. Eserciterà la propria attività nell’ambito territoriale costituito dai Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, Castiglion D’Orcia, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano e Chiusi.Il nuovo pediatra, che ha nel suo curriculum anche esperienze di pronto soccorso pediatrico, svolgerà ambulatorio nei seguenti orari:ABBADIA S.S. - P.le Michelangelo 26: il lunedì dalle 15 alle 18; il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 13. È prevista l’opportunità di contatto telefonico dalle ore 12 alle 14.PIANCASTAGNAIO - Via Gramsci 20: il mercoledì dalle 9 alle 12. È prevista l’opportunità di contatto telefonico dalle ore 12 alle 14.CASTIGLIONE d’ORCIA - Via 4 novembre 20: il mercoledì dalle 15 alle 16. È prevista l’opportunità di contatto telefonico dalle ore 12 alle 14.RADICOFANI - Via dello Spedale: il venerdì dalle 8 alle 10. È prevista l’opportunità di contatto telefonico dalle ore 12 alle 14.È possibile scegliere il pediatra allo sportello CUP dell’Ospedale di Abbadia San Salvatore, dalle 9 alle 12.30, o tramite le anagrafi assistiti presenti sul territorio della Zona Socio-Sanitaria di riferimento.È possibile scegliere o cambiare il pediatra di famiglia anche tramite il portale dei servizi online per la salute della Regione Toscana. L'accesso al servizio è garantito tramite l'autenticazione con la Tessera Sanitaria o con il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID.Tutte le necessarie informazioni sono disponibili on line sul portale della Ausl Toscana sud est alla sezione “Come fare per”.